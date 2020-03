Filho de professor do IPP infetado com coronavírus está em quarentena

Emília Monteiro Ontem às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A delegação de saúde de Braga colocou em quarentena um aluno do 2.º ano de uma escola do Agrupamento D. Maria II, por ter estado em contacto com um adulto portador de Covid-19, o pai do menor.

O estudante é filho do professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), pertencente ao Instituto Politécnico do Porto (IPP), que ficou infetado com o Covid-19 depois de ter estado e Bérgamo, Itália, recentemente.

"Conforme recomendações, o aluno foi isolado preventivamente por um período de 14 dias (de 4 a 17 de março)", refere o comunicado elaborado pela delegação de saúde e enviado pela escola aos pais de todos os alunos. Por estar assintomático, "não se justifica nem se recomenda a tomada de medidas preventivas adicionais em relação aos colegas de turma e professores", refere ainda o documento, que aconselha toda a comunidade à prática das medidas de proteção como "a lavagem das mãos e etiqueta respiratória, bem como a correta higienização dos espaços e superfícies dos edifícios escolares".