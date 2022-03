Filiados do PAN reúnem assinaturas para marcar congresso extraordinário

Enzo Santos Hoje às 21:16 Facebook

Coletivo queixa-se de não obter qualquer resposta do partido e pede "clarificação interna".

Um coletivo de filiados do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) está a organizar uma recolha de assinaturas para convocar um congresso extraordinário eletivo entre maio e junho, apurou o JN. Foi elaborado um manifesto que justifica as razões para o congresso, e enviado um pedido à direção do partido para que o mesmo fosse divulgado junto dos militantes. "Esse pedido ainda não teve resposta, nem sim nem não", disse Rui Prudêncio, membro do coletivo, ao JN.

O objetivo é que todos os filiados possam ter acesso ao manifesto através dos "canais [de comunicação] internos do partido" e, assim, decidirem se querem subscrever ou não, disse Prudêncio. "Os meios do partido devem ser neutros e imparciais" face a divergências internas, afirmou ainda.

Já foram feitos três pedidos ao partido para divulgar o manifesto. O coletivo, que não toma posição relativamente a listas, quer que se promova um momento de "clarificação interna" e dar o poder da palavra aos filiados, disse Rui Prudêncio.



Recolha de Assinaturas

De acordo com os estatutos do PAN, para realizar o congresso devem ser recolhidas 20% das assinaturas: cerca de 286 filiados. O manifesto já foi assinado por cerca de 160 pessoas.

O JN contactou o PAN, que não respondeu em tempo útil.