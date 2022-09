Filipe Farelo é o próximo presidente da Confederação Europeia de Ex-Alunos Jesuítas

Guilherme Gonçalves Hoje às 15:16 Facebook

Depois da desistência do único adversário que enfrentava, o antigo aluno do colégio S. João de Brito, em Lisboa, tem agora caminho aberto para a presidência da Confederação Europeia dos Ex-Alunos Jesuítas. As eleições estão agendadas para o próximo sábado, dia 24, em Viena, e o crescimento e a difusão da organização são os seus principais objetivos.

Filipe Farelo, 49 anos, engenheiro e atual presidente da direção da associação de antigos alunos do colégio S. João de Brito vai ser o próximo presidente - e o primeiro português - do organismo que congrega ex-alunos de colégios e universidades jesuítas que vivem e trabalham na Europa.

À presidência da confederação para o mandato 2022-2024 (mais curto do que é habitual devido à pandemia) concorria também o maltês Stephen Gatt, atual vice-presidente da organização. Contudo, a retirada da sua candidatura abre caminho a que Filipe Farelo seja presidente, sendo que Stephen Gatt vai manter as funções de vice-presidente.