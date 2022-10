Fim das moratórias deixa discotecas "com a corda na garganta"

Marta Neves Hoje às 08:29 Facebook

Os donos de bares e discotecas estão a atravessar "tempos muito complicados" com o início do pagamento das moratórias relativas às rendas e dos financiamentos das linhas covid, depois de terminado o período de carência. O cenário é "asfixiante" de norte a sul do país e nem o retomar do turismo - com números superiores aos de 2019 - tem animado os negócios, perante a nuvem negra da subida dos preços. O setor apela à ajuda do Estado e alerta que, se isso não acontecer, haverá muitos espaços que vão fechar.

Ricardo Tavares, da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores (APBDA), confirma que o início de pagamento das moratórias veio "agudizar" a asfixia do negócio, contando que amaior parte dos empresários tem agora para pagar uma despesa mensal que "é quase o dobro da que tinham".

"Atravessamos tempos muito complicados, porque o negócio da noite desacelerou por conta da pandemia e nem o turismo tem ajudado", referiu o presidente da APBDA, dando como exemplo, em Lisboa, "o presente envenenado que tem sido a Web Summit". "É um evento que recebe milhões de euros de incentivos e depois acabam por vender a noite, com vários eventos próprios que organizam, esvaziando os espaços noturnos", assinalou.