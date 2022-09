Fim de confinamentos e regresso de festivais fazem subir vendas da pílula do dia seguinte

Especialista defende que recurso à contraceção de emergência é sinal de responsabilidade. Desconfinamento e festivais podem explicar subida.

A venda da pílula do dia seguinte está a aumentar e a ultrapassar os valores pré-pandemia. Este ano, em Portugal, até junho, foram vendidas 85 810 mil embalagens do anticoncecional de emergência, um aumento de 30% face ao mesmo período do ano passado quando foram comercializadas 65 853 unidades. Até dezembro de 2022, as vendas devem ultrapassar as quase 149 mil pílulas comercializadas em 2021 nas farmácias.

Os números, avançados ao JN pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) pertencem ao CEFAR, Centro de Estudos e Avaliação em Saúde, e estão de acordo com o esperado pelos especialistas. "Com o fim do confinamento, voltaram os festivais, as queimas das fitas, as festas e o convívio entre as pessoas", disse ao JN Ana Rosa Costa, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Contracepção e médica no Hospital de S. João, no Porto.