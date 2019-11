Fim de semana chuvoso, com frio e queda de neve

JN Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Chuva, vento forte e queda de neve na Serra da Estrela são as previsões meteorológicas para o fim de semana, que devem prolongar-se durante a próxima semana.

No sábado, "teremos a passagem de uma superfície frontal fria com ocorrência de períodos de chuva a começar no Minho e Douro Litoral, que vai estender-se gradualmente às restantes regiões e passando a regime de aguaceiros durante a tarde", indicou ao JN a meteorologista Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Há ainda a possibilidade de queda de neve na Serra da Estrela", acrescentou.

Quanto ao vento, prevê-se que seja "mais intenso junto à costa, até 45 km/h, podendo atingir rajadas até 80 km/h nas terras altas. Situação que se irá manter durante a próxima semana".

Cristina Simões adianta ainda que "no domingo mantém-se a previsão de aguaceiros nas regiões do Norte e Centro" mas "a quota para a queda de neve baixa para os 1400/1200 metros, portanto, não irá nevar só na Serra da Estrela, na madrugada e manhã de domingo".

Em relação às temperaturas "não haverá alterações significativas" às registadas esta sexta-feira, com "uma subida ligeira das temperaturas mínimas em 1 ou 2 graus", ou seja, 12 a 13 graus de mínima em Lisboa e Faro e 4 graus no Interior e 3 graus na Guarda.

As máximas deverão oscilar entre 18 graus no Litoral e 11/12 graus no Interior, com a Guarda a ser a cidade mais fria, com 8 a 9 graus de máxima, referiu a meteorologista do IPMA.

"Durante a semana vamos continuar com a passagem de algumas superfícies frontais que nos vão trazer, alternadamente, períodos de chuva e aguaceiros, sempre mais na região Norte e Centro", concluiu Cristina Simões.