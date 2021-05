Fim de semana com temperaturas acima dos 30 graus em 11 distritos

JN Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O fim de semana vai ser de calor em Portugal. Em algumas regiões, as temperaturas vão ultrapassar os 30 graus.

Em declarações ao JN, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que uma "massa de ar quente e relativamente seca" vai provocar um aumento gradual das temperaturas em todo o país.

O mapa de previsões do IPMA mostra que seis distritos portugueses terão, este sábado, temperaturas máximas iguais ou superiores a 30 graus Celsius: Braga, Bragança e Portalegre podem vir a registar 30 graus de máxima, Castelo Branco 31 e Beja e Évora 32.

No litoral norte, as temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 23 graus.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 11 graus, em Viana do Castelo, e os 19º em Portalegre. Já as máximas poderão variar entre os 20 graus no arquipélago dos Açores, e os 32 em Évora e Beja.

No domingo, prevê-se uma ligeira subida das temperaturas, com 11 distritos a registar mais de 30 graus. Beja, Castelo Branco, Santarém e Vila Real podem atingir os 33.

Nesse dia, as temperaturas mínimas poderão variar entre os 12 graus, em Braga e Viana do Castelo, e os 19 em Castelo Branco e Faro. Já as máximas vão variar entre os 20 graus no arquipélago dos Açores e os 33 em Vila Real, Castelo Branco, Santarém, Évora e Beja.

PUB

Em Lisboa, que deverá registar uma máxima de 27 graus no sábado, as máximas podem chegar aos 31 no domingo. O Porto mantém-se nos 22 graus de máxima durante todo o fim de semana.

Na próxima semana, entre segunda e terça-feira, o IPMA prevê uma "descida da temperatura máxima" que será especialmente notória no litoral a sul do Tejo. Há a possibilidade de aguaceiros.