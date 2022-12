Fim de semana de chuva, vento e neve: aviso laranja em quatro distritos

JN/Agências Hoje às 10:55, atualizado às 13:23 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo,

O aviso vai vigorar nesses quatro distritos entre as 0 e as 3 horas de domingo.

Os avisos amarelos nos distritos de Beja, Lisboa, Leiria, Faro e Setúbal estão ativos entre as 21 horas de hoje e até às 6 horas de domingo e referem-se a situações de precipitação persistente e por vezes forte e de vento, com rajadas da ordem de 75km/hora.

No distrito de Évora, o aviso amarelo para a precipitação e vento tem início às 0 horas de hoje e prolonga-se até às 6 horas de domingo, prevendo-se chuva forte e persistente e rajadas de vento na ordem dos 75 km/hora.

O IPMA prevê para os distritos de Santarém e de Portalegre chuva forte e persistente tendo acionado o aviso amarelo entre as 0 horas de hoje e as 6 de domingo.

Os distritos de Braga, Castelo Branco, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Viseu, e Bragança, de domingo, devido à previsão de queda de neve acima de 1.100 metros, com acumulação acima de 1200 metros, que poderá ser de 5 cm.

Como impactos prováveis, o IPMA refere "perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (por exemplo em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)".

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Lisboa sob alerta

A Câmara de Lisboa alertou no final de sexta-feira para a chuva "persistente e por vezes forte" que se espera no sábado à noite e pediu à população para tomar precauções.

"Considerando que o IPMA colocou o distrito de Lisboa sob aviso amarelo, com período mais crítico entre as 22 horas do dia 10 de dezembro e as 6 horas do dia 11, onde se espera precipitação persistente e por vezes forte, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população para que tome precauções", indicou a autarquia num comunicado.

Na mesma nota, a câmara disse que os agentes de Proteção Civil da cidade, os serviços operacionais municipais e elementos das Juntas de Freguesia "estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade".