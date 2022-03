Fim de semana trágico com sete mortos nas estradas portuguesas

Alexandra Barata, João Pedro Campos e Marisa Silva Hoje às 22:51 Facebook

Norte, Centro e Sul. O mapa da sinistralidade ficou marcado a negro este fim de semana em vários pontos do país, em três acidentes com sete mortos. Das vítimas mortais, quatro tinham menos de 30 anos e três eram de nacionalidade brasileira, vitimadas no despiste do carro em que seguiam a caminho do aeroporto.

Em Rio Maior, três pessoas morreram numa colisão entre dois carros, às 11.35 horas de ontem, no IC 2, perto do nó da Asseiceira. As vítimas eram do concelho de Leiria: um homem de 59 anos e duas mulheres, de 59 e 29 anos. O acidente ocorreu na sequência do despiste de uma das viaturas, que terá invadido a faixa contrária e colidido com a outra, que circulava no sentido contrário.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro disse à Lusa que, após o embate, um dos carros "capotou para uma ravina de três a quatro metros". Os bombeiros demoraram mais de duas horas nos trabalhos de desencarceramento.