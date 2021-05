"Final da Champions não trouxe vantagens aos portugueses", diz bastonário dos Médicos

João Pedro Campos Hoje às 16:58 Facebook

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, criticou esta segunda-feira a realização da final da Liga dos Campeões em Portugal, considerando não ter sido vantajosa para o país.

"Se perguntar onde se jogou a final da Champions há dois anos se calhar ninguém sabe. O aluguer do estádio não há de ter sido muito proveitoso para o F. C. Porto. É este turismo que queremos? Quando estamos perto da imunidade de grupo trazer um grupo de ingleses, desassossegados, que costumam causar distúrbios? Deve ser feita uma reflexão para evitar que volte a acontecer um evento destes nesta fase", afirmou Miguel Guimarães, à saída da sessão de abertura do Congresso da Ordem dos Médicos, que se está a realizar em Coimbra.

O bastonário aponta também para o sentimento de injustiça. "Os portugueses fizeram um campeonato inteiro sem público. E cumprimos muito mais, a nível de uso de máscara e regras sanitárias, que os britânicos. O governo perde alguma autoridade para impor certas medidas depois disto", entende.