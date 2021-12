Finalistas: Ser "dealer" das agências para ganhar uma viagem

Alexandra Inácio Hoje às 08:22 Facebook

Estudantes esperam poder partir para viagens de finalistas já com a terceira dose da vacina.

Rodrigo Leite e Luísa Silva têm ambos 17 anos e estudam na Secundária de Estarreja. Ele está a terminar Ciências e Tecnologias, ela Ciências Socioeconómicas. Na eleição para a Associação de Estudantes, que ambos disputaram, a organização para a viagem de finalistas na Páscoa de 2022 esteve em cima da mesa.

Os dois defendem ao JN que, apesar dos receios dos pais pela pandemia, o muito tempo passado em confinamento só fez aumentar a vontade de viajar e celebrar. As agências, explicam, contactam as associações logo no arranque do ano letivo. A informação está online e o contacto privilegiado é o email.