Financiamento à contratação no setor social alargado até ao final do ano

A comparticipação no pagamento do salários de trabalhadores para reforçar os quadros das instituições solidárias será prorrogado até ao final de 2021, disse a ministra do Trabalho e da Segurança Social. Estão contratadas mais de 17500 pessoas ao abrigo desta medida, neste momento.

Além disso, a linha de financiamento para o setor social será reforçada em 62 milhões de euros, para um total de 227 milhões, adiantou Ana Mendes Godinho, no final desta manhã de sexta-feira.

As medidas de apoio à economia a propósito da pandemia estão a ser detalhadas por vários ministros, incluindo o da Economia, Cultura e Educação.