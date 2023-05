Financiamento estatal para tratar cancro do pulmão é insuficiente

Diana Morais Ferreira Hoje às 00:01 Facebook

Os hospitais que tratam o cancro do pulmão recebem um financiamento, por cada doente tratado, abaixo das necessidades reais, como expõe o projeto piloto desenvolvido no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto.

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares alerta para a necessidade de rever o modelo de financiamento e propõe que uma das soluções passe pelo aumento do montante pago pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) às unidades. Sendo que teria um valor fixo de 1698 euros e um acréscimo variável até 340 euros.

"Há um grande subfinanciamento dos hospitais públicos e isto torna-se mais evidente quando se trata de doenças complexas e, mais ainda, quando há a necessidade de integrar a inovação", explicou, ao JN, o presidente do IPO do Porto, Júlio Oliveira.