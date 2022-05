Financiamento "irreal" e escolas sem seguro entregues às câmaras

Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) elenca vários problemas num diagnóstico da descentralização. Processo terá de ser renegociado.

Não são só os 20 mil euros para a manutenção por escola, que o Governo vai entregar no âmbito do processo de descentralização na área da Educação, que estão a preocupar os autarcas. O montante é tido como "irreal" e "insuficiente", mas o diagnóstico, feito pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), vai muito além deste problema. Numa posição de força que visa o Governo, depois de ter feito duras críticas à proposta do Orçamento do Estado por não atender aos problemas que afetam os autarcas (ler página 7), a instituição denuncia estabelecimentos em mau estado que não constam do mapeamento do Ministério da Educação, edifícios sem seguros para imóveis e valores para as refeições escolares que não consideram a subida geral dos preços. E pede uma revisão do financiamento.

Este diagnóstico vai ao encontro de críticas de vários autarcas, incluindo Rui Moreira que chegou a aprovar, em reunião municipal, a desvinculação da ANMP por entender que não tem defendido, de forma assertiva, os interesses do poder local no processo de descentralização.