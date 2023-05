Fiscalização do SIRP mostra que PS "sequestrou" o Estado, diz Ventura

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:57 Facebook

O líder do Chega considerou "extraordinário" que o Conselho de Fiscalização do SIRP não tenha detetado qualquer atuação ilegal do SIS no caso da recuperação do computador roubado no ministério das Infraestruturas. André Ventura argumentou que esse desfecho mostra o "sequestro profundo" das instituições pelo PS.

"É espantoso como é que, depois de ouvir praticamente todos os especialistas deste país, alguns deles responsáveis pelos serviços de informação, vem o SIRP, liderado por uma antiga [ministra] socialista [Constança Urbano de Sousa, que lidera o Conselho de Fiscalização do SIRP], dizer que não vê indícios de qualquer ilegalidade", afirmou Ventura, no Parlamento, em declarações aos jornalistas.