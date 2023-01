Fisco diz que está a cumprir a lei da cobrança de portagens

A Autoridade Tributária (AT) disse, esta quinta-feira, que está a cumprir a lei da cobrança de portagens quando instaura mais do que um processo por utente. Em comunicado, o Fisco diz ainda que o sistema de cobrança prévio às multas "tem vindo a ser melhorado" e que as concessionárias é que têm a responsabilidade de apensar os processos.

A reação da AT surge na sequência da notícia do JN desta quinta-feira que dá conta que a AT não está a apensar os processos relativos à falta de pagamento da taxa de portagem nas autoestradas, multiplicando em tribunal as coimas e custos administrativos para os utentes. Em comunicado, o Fisco garante que exerce "as competências que por lei lhe são atribuídas e nos termos em que a lei o define, sem discricionariedade".

A AT lembra que o sistema de cobrança na fase prévia ao envio das multas para a AT "tem vindo a ser melhorado para facilitar o cumprimento da obrigação de pagamento de portagens sem custos adicionais", como é exemplo o alargamento de cinco para 15 dias úteis do prazo de pagamento voluntário. A estes 15 dias somam-se mais 30 dias de um segundo aviso, "perfazendo um total de 45 dias para o cumprimento voluntário do pagamento da taxa de portagem", afiançam.