Fisco sem "evidência" de fraude nas alterações do IBAN

A Autoridade Tributária não tem evidências de que haja "qualquer eliminação ou adulteração dos IBAN constantes no cadastro do Portal das Finanças". O Fisco garante ainda que a funcionalidade para o registo do número de conta está "a funcionar com normalidade e sem nenhum constrangimento". Em causa estão os relatos de vários contribuintes que, após terem acedido ao portal, encontraram um IBAN que não reconhecem como seu. Há ainda denúncias de desaparecimento do número de conta após o registo.

Contactada pelo JN, a GNR garantiu não ter queixas sobre o assunto. Já a PSP admite ter recebido "comunicações de cidadãos". No entanto, por não se tratarem de "competências policiais", os casos "são reencaminhados para as instituições devidas". Também a Associação Portuguesa de Bancos afirma não ter "reclamação sobre o tema".

"Não existe evidência de qualquer eliminação ou adulteração dos IBAN constantes do cadastro do Portal das Finanças", garantiu o Ministério das Finanças, apelando à consulta e atualização do número de conta no portal das Finanças.