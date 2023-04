Flores a Camões, promoção do turismo e ida a Matosinhos: a agenda da visita de Lula

Já começaram a ser conhecidos os passos que o presidente do Brasil dará durante os cinco dias da visita oficial a Portugal. A estadia de Lula da Silva, que culmina com um discurso, no Parlamento, no dia 25 de abril, inclui uma homenagem a Luís de Camões e a atribuição do Prémio Camões ao cantautor Chico Buarque, bem como a assinatura de, pelo menos, 13 acordos bilaterais. Decorrerá sobretudo em Lisboa, mas haverá uma deslocação a Matosinhos.

Lula aterra em Lisboa esta sexta-feira, dia 21, mas só terá agenda oficial a partir de sábado, 22. Esse dia começa com o chefe de Estado brasileiro a ser recebido, com honras militares, pelo seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois disso, Lula dirige-se ao Mosteiro dos Jerónimos, onde, segundo informou o Governo do Brasil, irá depositar flores no túmulo do poeta Luís de Camões.

De acordo com a informação divulgada pela Presidência da República, terá lugar, no Palácio de Belém, um encontro entre os dois chefes de Estado, seguido de uma reunião alargada às respetivas delegações. Posteriormente, os presidentes farão declarações à comunicação social.

O líder do país sul-americano almoça, nesse dia, com o primeiro-ministro português, António Costa. Após a refeição, ambos terão uma reunião privada.

Da parte da tarde, Lula participa na reunião plenária da 13.ª Cimeira Luso-Brasileira, na qual está previsto que os dois países assinem, pelo menos, 13 acordos bilaterais em várias áreas. A cimeira não ocorre desde 2016, servindo também para Lula fazer o contraste com a presidência do seu antecessor, JairBolsonaro marcada por um acentuar do isolamento internacional do Brasil.

Segundo divulgou o Turismo de Portugal, um dos acordos a rubricar na referida cimeira terá como objetivo o intercâmbio de "boas práticas na promoção internacional do turismo e atração de turistas estrangeiros". Marcelo Rebelo de Sousa, que deverá marcar presença na cerimónia, oferece, depois, um jantar em honra de Lula, que terá lugar no Palácio da Ajuda.

Discurso no dia 25 de Abril é o ponto alto

Para domingo, dia 23, não estão, para já, previstos quaisquer compromissos oficiais. Na segunda-feira, 24, Lula desloca-se a Matosinhos para participar na abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil, onde terá a companhia de Costa. O evento é organizado em conjunto pela Aicep e pela agência brasileira Apex.

À tarde, após regresso a Lisboa, Lula e Marcelo entregarão o prémio Camões a Chico Buarque. Embora o cantautor brasileiro tenha vencido o galardão em 2019, Bolsonaro não assinou o documento que conferia a distinção, pelo que esta nunca foi, até hoje, atribuída. Também aqui Lula procurará estabelecer um contraste face aos tempos do anterior presidente.

Finalmente, na terça-feira, dia 25 de abril, Lula protagonizará o ato mais emblemático da sua visita a Portugal, ao discursar, de manhã, numa sessão solene na Assembleia da República. Esta antecede a cerimónia evocativa da Revolução dos Cravos.

A ida de Lula ao Parlamento tem sido criticada pela Direita portuguesa, com Chega e IL a mostrarem-se particularmente desagradados. ​​​​Cá fora, espera-se que ocorram duas manifestações: uma contra e uma a favor do chefe de Estado do Brasil.

Lula da Silva não ficará em Portugal para assistir à sessão solene dos 49 anos do 25 de Abril. Terminado o discurso viaja para Espanha, onde se encontrará com o Rei Filipe VI. Esta é a segunda vez que o presidente do Brasil visita Portugal desde que foi eleito, em outubro passado.