FNAM alerta que "êxodo dos médicos vai-se agravar"

Ana Gaspar Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Noel Carrilho é o novo presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), anunciou a estrutura esta segunda-feira. Uma das primeiras medidas da nova comissão executiva é o pedido de reunião urgente com o Ministério da Saúde, para impedir o "desmembramento" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"A FNAM mostra-se extremamente preocupada com a situação de degradação do SNS, fruto deste contínuo desinvestimento", como por exemplo a falta de capacidade de retenção dos médicos explicou ao JN o novo responsável, adiantando que tal já não acontece apenas nas zonas "tradicionalmente carenciadas".

"Esta desvalorização do trabalho médico e a degradação das condições de trabalho não podia ter outro resultado. Se a situação continuar, o êxodo dos médicos vai-se agravar", disse.

Em comunicado, a federação de sindicatos alerta para o "desmembramento" do SNS e nem as declarações recentes do primeiro-ministro e de responsáveis do Partido Socialista, sobre a necessidade de se investir na Saúde, tranquilizam os representantes desta estrutura.

"Esse tipo de declarações é recorrente em todos os governos pelos quais temos passado. Mais do que palavras nós precisamos é de ação, vêm aí o Orçamento de Estado (para 2020) e essas palavras têm que se traduzir é neste momento", frisou.

O encontro com Marta Temido, ou os seus representantes, servirá ainda para discutir temas centrais para as condições de trabalho dos médicos, como a carreira médica e a renegociação das grelhas salariais, incluindo a dedicação exclusiva opcional e a integração do Internato Médico como 1.º grau da carreira, e a resolução da situação dos médicos sem acesso à formação especializada (só este ano foram mais de 500).

Noel Carrilho acrescentou ainda que "a FNAM é pelo SNS" e considera essencial que os médicos permaneçam nos seus serviços, bem como os jovens médicos. "Mas não é com esta teoria de pacto de permanência. É com a criação de adequadas condições de trabalho. Isto inclui obviamente uma remuneração adequada para a diferenciação e para a responsabilidade do trabalho médico".