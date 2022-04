FNAM pede reunião com ministra da Saúde

Isabel Moita Hoje às 17:46 Facebook

A Federação Nacional do Médicos (FNAM) enviou, esta quarta-feira, um pedido de reunião a Marta Temido, ministra da Saúde. As dificuldades sentidas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a renegociação do Acordo Coletivo de Trabalho são pontos a discutir no encontro.

A reunião tem como objetivo a discussão de um "processo negocial sério, objetivo e consequente, no contexto do início de funções do XXIII Governo da República Portuguesa", explicou o presidente da FNAM, na carta remetida à tutela.

Noel Carrilho, presidente da comissão executiva da FNAM explica que "sem abertura para o diálogo é impossível avançar para soluções que, em última instância, pretendem beneficiar o funcionamento pleno do SNS".

Assinalando as dificuldades sentidas pelo SNS, "depois do trabalho incansável que permitiu combater a pandemia", o presidente da FNAM reivindica a renegociação imediata do Acordo Coletivo de Trabalho, "há muito devida".