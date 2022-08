Fogo em Tomar "quase todo em conclusão" mas em Abrantes continua "complicado"

JN/Agências Hoje às 00:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio que deflagrou no sábado no concelho de Tomar já estava "quase todo em conclusão" pelas 00:00, mas o fogo em Abrantes continua "complicado", disse à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o comandante Filipe Regueira, do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, "o incêndio em Tomar está quase todo em conclusão, havendo apenas alguns pontos quentes, e nas próximas horas deverá ser dado como extinto".

Já o incêndio em Abrantes "está mais complicado, pois é uma zona com uma orografia difícil, com muitos declives, o que dificulta o combate", disse o comandante, indicando que cerca das 00:00 estavam no local a combater as chamas 283 operacionais, apoiados por 97 veículos.

O alerta para o fogo de Tomar, que deflagrou na freguesia de Olalhas, foi dado às 17:36.

Contudo, conforme tinha explicado anteriormente à Lusa o comandante Filipe Regueira, "uma projeção" deste fogo fez com que as chamas atingissem também o concelho de Abrantes, cerca de meia hora mais tarde, na freguesia de Fontes.