"Foi perfeito? Não". Mas "80% dos adeptos vieram em bolha", diz Costa

O primeiro-ministro reagiu esta segunda-feira aos incidentes registados este fim de semana no âmbito da final da Liga dos Campeões, no Porto, defendendo que, apesar de não ter decorrido de forma perfeita, 80% dos adeptos vieram em regime de bolha. "É preciso distinguir os adeptos dos restantes turistas".

Não pode servir de exemplo, tem de servir de lição

Em declarações aos jornalistas, António Costa começou por explicar que é preciso distinguir a operação preparada a pensar especificamente na final da Champions, que decorreu este sábado no Estádio do Dragão, da restante presença de turistas, britânicos e não só, resultante da abertura de fronteiras.

"A DGS fixou a lotação máxima em 16.500 lugares e estiveram lá 14.110 pessoas", revelou, frisando que, destas, 80% cumpriram todas as regras previamente fixadas pelas autoridades: viajaram em voos charter e tiveram de apresentar testes negativos à covid-19.

Assim, prosseguiu o chefe de Governo, "o que foi dito não foi falso". "Se correu na perfeição? Não. Mas é preciso distinguir esta operação da atuação dos restantes turistas". "As fronteiras abriram e o Reino Unido cumpre todas as regras para ter as fronteiras abertas", notou.

PUB

O primeiro-ministro afirmou até que, comparativamente a outros eventos internacionais, "o que aconteceu este fim de semana em Portugal fica mais marcado pela positiva do que pela negativa". Relativamente à situação dos 20% de adeptos que não se enquadraram no regime de bolha, Costa frisou que "não pode servir de exemplo", mas sim "de lição".

"Não é por haver incumprimento que as regras se tornam ilegítimas", acrescentou, dando como exemplo o que aconteceu nos festejos do Sporting, altura em que "também houve dificuldade em manter a ordem pública". António Costa elogiou, ainda assim, a ação das forças de segurança portuguesas, que "têm uma vasta experiência na gestão destas situações".