Força Aérea gastou 54 mil euros em relógios por ajuste direto

A Força Aérea comprou 200 relógios, por ajuste direto. Gastou 54 mil euros e alega que comprou "uma obra de arte".

A Força Aérea portuguesa gastou 54 mil euros na compra de 200 relógios para assinalar os 60 anos da base aérea de Monte Real (Base Aérea 5), em Leiria. A compra foi feita sem concurso público, por ajuste direto. Segundo a Força Aérea, o concurso público era dispensável porque a transação referiu-se à compra de "uma obra de arte".

A encomenda foi feita no verão de 2019 à empresa Torres Joalheiros. Foi pedido um modelo designado Porthole, de edição exclusiva e com movimento mecânico automático da marca Nautica. Na notícia, avançada esta quinta-feira, pelo jornal Público, descreve-se o relógio como tendo numeração, bracelete em silicone e estando envolvido por um estojo especial de comemoração da efeméride.

A Torres Joalheiros estima que o preço de mercado de cada um dos relógios se situa nos 590 euros, mais do dobro dos 269 euros que cobrou à Força Aérea, o que acarretou uma despesa de 54 mil euros. A Força Aérea desvaloriza a situação, alegando que todo o dinheiro será reposto, visto que os relógios poderão ser revendidos aos militares que manifestem essa vontade, cada um por 280 euros. E garantiu haver "registo de que todos os relógios criados para o efeito foram sempre todos vendidos".

Não é caso único, diz presidente da associação Transparência e Integridade

Segundo o jornal Público, para efetuar a compra, sem recorrer a um concurso público (deveriam ter sido consultadas, no mínimo três empresas), a Força Aérea recorreu a uma disposição do Código dos Contratos Públicos para que o Estado possa comprar peças de arte, por ajuste direto. Isto apesar de o recurso a esta exceção já ter sido anteriormente penalizado pelo Tribunal de Contas, mesmo em situações de aquisição de obras de arte.

O presidente da associação "Transparência e Integridade", João Paulo Batalha, assegura que este não é um caso único nas Forças Armadas.

"A Transparência e Integridade fez uma avaliação da gestão do setor da Defesa já em 2015 e identificámos muitos problemas que o próprio Tribunal de Contas tem vindo reiteradamente a colocar", aponta João Paulo Batalha, que denuncia ainda situações de "relações perigosas" e de "promiscuidade com fornecedores", relativas a "opacidade na forma como se fazem os contratos públicos, falta de prestação de contas, abuso de ajustes diretos e incapacidade dos auditores internos e externos que se aplicam no setor da Defesa".