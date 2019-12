Força Aérea transporta recém-nascido e resgata idoso de navio no Natal

Hoje às 16:55 Facebook

A Força Aérea efetuou, na noite de 24 de dezembro, o transporte de um recém-nascido que precisava de assistência médica urgente, dos Açores para território continental. Esta quarta-feira, dia de Natal, um idoso foi resgatado de um navio.

No caso do transporte do bebé, "a tripulação foi ativada às 13.05 e só aterrou em Lisboa pelas 22.15", escreve a Força Aérea em comunicado. À chegada à capital, o bebé foi transportado para um hospital, acompanhado pela equipa médica. "A missão foi realizada pela Esquadra 504 - 'Linces', que opera a aeronave Falcon 50", adianta a nota.

Hoje, a Esquadra 751 - "Pumas" foi ativada para resgatar um idoso de 83 anos do navio "Magellan", a cerca de 190 quilómetros a sudoeste do Montijo. O homem foi também posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar.