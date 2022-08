Forças Armadas acompanham navios de guerra russos na passagem por mar português

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

As Forças Armadas vão acompanhar dois navios de guerra russos no mar português, com destino ao Mediterrâneo, nos próximos dias, informou, este domingo, o EMGFA, assinalando que se trata de "um procedimento normal".

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) indica que, a partir da madrugada de segunda-feira e durante os dois dias seguintes, meios das Forças Armadas portuguesas vão acompanhar uma Força Naval da Federação Russa enquanto estiver a passar pela Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa.

"Este é um procedimento normal, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam dentro da ZEE portuguesa", salienta o texto.

Os dois navios de guerra russos irão transitar de norte para sul, vindos da Biscaia, em Espanha, e em direção ao mar Mediterrâneo, refere o comunicado, acrescentando que o acompanhamento será feito enquanto os navios estiverem dentro da ZEE portuguesa.