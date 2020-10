Forças Armadas com ações de sensibilização em mais de 2700 lares

Hermana Cruz Hoje às 12:53 Facebook

As Forças Armadas estão a realizar ações de sensibilização em mais de 2700 lares, revela, esta quarta-feira, o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas foram constituídas 139 equipas (130 do Exército, cinco da Marinha e quatro da Força Aérea), que estão a realizar, desde o passado dia, ações de sensibilização sobre boas práticas higiénico-sanitárias em mais de 2700 lares do país. Trata-se de uma iniciativa no âmbito da prevenção e combate à pandemia por covid-19, em apoio ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Até ao momento, foram já realizadas 114 ações, que abrangeram 501 funcionários. Estas têm como objetivo sensibilizar os funcionários das instituições para as medidas preventivas da propagação por covid-19 (práticas de higienização e limpeza, estabelecimento de circuitos e uso de equipamento de proteção individual), contribuindo para a segurança tanto dos próprios, como de todos os utentes e respetivos familiares", explica-se, em comunicado.

No final das ações de sensibilização, a Direção de Saúde Militar, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, irá promover sessões complementares, realizadas remotamente, para o eventual esclarecimento de dúvidas.

As ações de sensibilização irão prosseguir, com as 139 equipas das Forças Armadas no terreno, até que todos os lares sejam abrangidos.​