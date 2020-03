Forças Armadas recolhem inscrições de voluntários

JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

As Forças Armadas estão a aceitar inscrições de voluntários (civis ou antigos militares) disponíveis para auxiliar nas tarefas de apoio ao Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com um anúncio colocado na página online do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), o objetivo é recrutar militares na reserva e na reforma e respetivos familiares, bem como civis e ex-militares que se identifiquem com a instituição que pretendam auxiliar nas ações que serão desenvolvidas para reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O EMGFA identifica sobretudo a necessidade de "médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, técnicos auxiliares de ação médica, entre outros profissionais de saúde". Além destes voluntários, as Forças Armadas dizem aceitar outras formações para serem empregues noutras tarefas.

Nesta altura, o objetivo é apenas a recolha das inscrições sendo o contacto feito posteriormente.

A intervenção destas pessoas será efetuada em unidade militares já identificadas, onde estarão disponíveis 2300 camas para apoio ao SNS.