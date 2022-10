Formação sobre alergias alimentares avança nas escolas

Marisa Silva Hoje às 20:28 Facebook

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai iniciar, este mês, a formação online das equipas de saúde escolar que, posteriormente, ensinarão os professores e os funcionários das escolas a atuarem nos casos de alergia alimentar. A medida está prevista no regulamento "Alergia Alimentar na Escola", apresentado no passado mês de fevereiro.

O documento define que a formação deve ser ministrada em todas as escolas onde existem alunos com alergias alimentares e em todos os estabelecimentos com mais de mil estudantes, mesmo sem situações identificadas. No caso dos alunos com alergia já conhecida e risco de anafilaxia diagnosticado, os encarregados de educação devem coordenar, com as direções das escolas, a disponibilização das chamadas "canetas de adrenalina".

O dispositivo pode ser transportado pelo aluno, "caso este tenha entendimento e treino para o usar".