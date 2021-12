Formulário de apoio à família descarregado 43 mil vezes numa semana

Delfim Machado Hoje às 18:02 Facebook

O novo formulário para o apoio aos pais que tenham de ficar em casa a cuidar dos filhos durante o período de contenção foi descarregado, do site da Segurança Social, 43 mil vezes nos últimos sete dias.

O Apoio Excecional à Família é preenchido pelos trabalhadores e entregue à entidade patronal. De acordo com o Ministério da Segurança Social, o formulário para acesso a este apoio foi descarregado 43 mil vezes desde que foi disponibilizada a nova versão do documento, a 23 de dezembro.

Recorde-se que este apoio se destina aos trabalhadores com filhos ou outros dependentes menores de 12 anos a seu cargo. Para além de terem as faltas justificadas, os pais têm acesso a uma parte do vencimento que aufeririam se estivessem a trabalhar. No caso dos dependentes com deficiência ou doença crónica, não há limite de idade.

A reativação do Apoio Excecional à Família foi anunciada por António Costa a 21 de dezembro, durante a conferência de imprensa que sucedeu o Conselho de Ministros que alargou a semana de contenção de contactos.

As novas medidas restritivas, em particular o encerramento de escolas, creches e ATL, obrigaram muitos pais a faltar ao trabalho para ficarem com os filhos menores, em casa, a seu cargo.