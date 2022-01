Francisco Assis: "António Costa é o mais consensual dos líderes europeus"

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:49 Facebook

O antigo líder parlamentar do PS, Francisco Assis, manifestou o seu apoio a António Costa no comício de encerramento da campanha, no Porto. "Por muito significativas que tenham sido as nossas divergências, são muito maiores as nossas convergências", afirmou, considerando que o líder socialista goza de um "prestígio único no espaço europeu".

"O país não deve prescindir de um primeiro-ministro tão prestigiado e credível como é António Costa", afirmou Assis, esta sexta-feira, no Pavilhão Rosa Mota. "Atrever-me-ei a dizer que ele é hoje, porventura, o mais consensual dos dirigentes europeus", frisou.

O também presidente do Conselho Económico e Social (CES) defendeu também que, numa altura de incertezas a nível europeu, é importante que políticos com a "experiência e capacidades" de Costa desempenharem funções de relevo à frente dos países.