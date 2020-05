Francisco Assis destaca "coragem" de Ana Gomes

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 00:05 Facebook

Francisco Assis reforçou, esta quarta-feira, que Ana Gomes tem "o perfil indicado" para ser a candidata da Esquerda nas eleições presidenciais. O ex-eurodeputado do PS destacou a luta contra a "corrupção" e o "compadrio" da colega de partido.

Em entrevista à RTP, Assis elogiou também a "extraordinária coragem" de Ana Gomes, mostrando-se confiante numa segunda volta nas eleições de janeiro caso esta se candidate.

O militante socialista sublinhou ainda a "cultura política" e a "voz firme e clara" de Ana Gomes, considerando que a sua candidatura teria "enormes potencialidades".

"Sem ressentimentos" com Costa

Assis, conhecido opositor interno de António Costa, considerou que há quem esteja a promover um "consenso excessivo" dentro do partido, mas expressou a necessidade de não criar "inimigos". "O mais provável", vincou, é que o PS não apoie ninguém nas presidenciais, dando liberdade de voto aos militantes.

Ainda assim, Assis considera que o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa "tem aspetos muito positivos" e é "mais positivo do que negativo", embora reprove uma certa "banalização" da função presidencial. Também destacou que há "referências diferentes" entre o atual presidente e o PS.

Francisco Assis garantiu ainda que não tem "nenhum ​​​​​​​ressentimento com o PS nem com o dr. António Costa", dizendo ser natural que tenha havido um afastamento a partir do momento em que, em 2015, se mostrou contrário à solução da "geringonça".