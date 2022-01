Francisco Assis entra na campanha do PS em Famalicão

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:50 Facebook

Francisco Assis, antigo líder parlamentar do PS, vai juntar-se esta terça-feira à campanha socialista em Famalicão. O atual presidente do Conselho Económico e Social (CES) tinha manifestado interesse em ser deputado e presidente da Assembleia da República na próxima legislatura, mas a direção do partido deixou-o fora das listas.

Assis vai integrar a comitiva, encabeçada pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, que irá visitar a Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, em Seide, pelas 11.30 horas. O antigo parlamentar socialista expressa, desta forma, o seu apoio público ao líder António Costa, apesar do afastamento ocorrido entre ambos no passado devido a visões diferentes sobre a geringonça.

Além de Assis e Carneiro, a caravana socialista contará ainda com nomes como Joaquim Barreto, candidato a deputado e presidente da Federação Distrital de Braga do PS, ou Eduardo Oliveira, vereador da Câmara de Famalicão que também concorre a um lugar no Parlamento. O programa prevê visitas a três empresas exportadoras e a uma associação juvenil.

O presidente do CES, recorde-se, foi crítico da geringonça, solução que garantiu ao PS, em 2015, o apoio parlamentar de BE, PCP e PEV. Embora tenha, em novembro último, assumido ao "Público" que ficaria "feliz" caso fosse eleito presidente da Assembleia da República (sendo que, para tal, precisava de integrar as listas do PS), Assis acabou por não ser escolhido como candidato por Costa.