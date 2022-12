Francisco e Maria são os nomes mais escolhidos. Aurora e Manuel regressam ao top 10

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 11:23 Facebook

5094 Marias. O clássico nome feminino continua no topo das escolhas no ano de 2022. É o mais escolhido de todos, quase três vezes mais do que o primeiro nome escolhido para os meninos: Francisco, com 1753 bebés registados, de acordo com dados do Instituto dos Registos e Notariado (IRN). Ambos mantêm a primeira posição do seu género face ao ano anterior, mas há mudanças no top 10 da tabela.

Olhando para os "três grandes", Afonso sobe do quarto para o segundo lugar e João desce do segundo para o terceiro, destronando Duarte, que cai do terceiro para quinto lugar. Nos nomes femininos, Matilde, que em 2021 estava em terceiro, desceu uma posição, sendo ultrapassada por Alice, que está agora em segundo. Em terceiro lugar aparece este ano Leonor.

Mas nem só dos mais escolhidos reza a história. No top 10 há regressos vindos de outros tempos. Até à data, no ano 2022, Manuel e Aurora entraram novamente para os dez nomes mais registados. Do pódio dos dez consagrados caíram Diana, Rafael e Dinis.

Clara e Camila mais frequentes

Há nomes que, face a 2021, ganharam terreno. No género feminino, é o caso de, por exemplo, Clara e Camila, que, no ano anterior, somavam 502 e 514 escolhas, respetivamente. Agora, são o nome de 610 e 635 bebés nascidos em 2022. O mesmo acontece nos rapazes com o nome Rodrigo, que foi escolhido mais 124 vezes durante este ano. Nos nomes dos rapazes há menos mudanças do que nas raparigas.