Francisco Ferreira foi reeleito presidente da ZERO por mais três anos

JN Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Ferreira foi reeleito presidente da direção da ZERO para o triénio 2022-2025. A 7.ª Assembleia Geral da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável decorreu ests sábado em Pedrogão, Torres Novas. Foram aprovados os relatórios e contas e de atividades e decorreram as eleições para os seus órgãos sociais.

Professor do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-NOVA) e investigador do CENSE (Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade), Francisco Ferreira está à frente da Zero desde 2015 tem sido responsável por publicações nas áreas da qualidade do ar, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável.

Enquanto presidente da ZERO, tem desenvolvido trabalho ao longo dos anos nas áreas da qualidade do ar, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Francisco Ferreira também foi presidente da Quercus de 1996 a 2001 e vice-presidente entre 2007 e 2011, tendo abandonado essa associação para fundar a ZERO em 2015.

Além de Francisco Ferreira, Susana Fonseca, Doutorada em Sociologia do Ambiente pelo ISCTE-IUL, vai ocupar o cargo de Vice-Presidente da ZERO. Susana Fonseca vai coordenar a área "Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia" da organização não-governamental.

Em comunicado de imprensa, a ZERO anuncia que centrará os próximos três anos no reforço da capacidade de acompanhamento e intervenção no debate e definição de políticas públicas a nível nacional e europeu. Além disso, vai bater-se pela promoção da transição para um novo modelo económico baseado nos princípios da Economia do Bem-Estar, a plena implementação da Lei da Bases do Clima, da eficiência energética e energias renováveis, entre outras.