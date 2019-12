Francisco Rodrigues dos Santos é candidato à liderança do CDS

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Juventude Popular (JP) fez, na noite deste domingo, uma publicação no Facebook em que convoca os "militantes e simpatizantes" do partido "a juntarem-se" a si "num anúncio (...) ao partido e ao País".

Na publicação, Francisco Rodrigues dos Santos nunca se refere explicitamente a uma candidatura, mas o "Expresso" garante que ela será mesmo formalizada. Aliás, já antes, no seu espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, Luís Marques Mendes também tinha dado essa hipótese como certa. O encontro convocado por Rodrigues dos Santos terá lugar na terça-feira, pelas 21 horas, num hotel do Porto.

Líder da JP desde 2015, o advogado de 31 anos foi candidato pelo círculo do Porto às eleições legislativas de outubro, não tendo, contudo, conseguido ser eleito.

Vai agora disputar a liderança do CDS, no Congresso de Aveiro, marcado para 25 e 26 de janeiro, com João Almeida, Filipe Lobo d'Ávila, Abel Matos Santos e Carlos Meira, os outros quatro candidatos confirmados.