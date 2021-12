Francisco Rodrigues dos Santos não vai ao congresso do PSD

Gina Pereira e Hermana Cruz Ontem às 23:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do CDS-PP não vai estar na sessão de encerramento do congresso social-democrata. Francisco Rodrigues dos Santos vai estar representado pelo vice-presidente do partido, Miguel Barbosa.

Ao contrário do que é habitual, ao nível das boas relações entre os dois partidos, o líder do CDS-PP não vai estar no encerramento do 39º congresso do PSD em Santa Maria da Feira, que ocorre este domingo.

Fonte da Direção dos centristas confirma que Francisco Rodrigues dos Santos estará ausente. Mas não avança, para já, com um motivo. Apenas revela que a delegação dos centristas vai ser chefiada pelo vice-presidente do partido, Miguel Barbosa.

A delegação do CDS-PP vai ser composta ainda por Filipa Correia Pinto, membro do Conselho Nacional e cabeça de lista às legislativas pelo círculo eleitoral do Porto, e por Adriano Santos, membro da Comissão Política Nacional.

A ausência de Francisco Rodrigues dos Santos no encerramento do congresso da consagração de Rui Rio pode ser mais um sinal do mal estar que foi criado entre os dois partidos, depois de o líder do PSD ter revelado publicamente que o partido tinha decidido concorrer sozinho nas legislativas, não aceitando, assim, a disponibilidade do CDS-PP para se renovar uma coligação pré-eleitoral nas legislativas de 30 de janeiro.