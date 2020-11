Francisco Rodrigues reconduzido na Ordem dos Psicólogos 

Zulay Costa Hoje às 15:42, atualizado às 16:05 Facebook

A lista de Francisco Miranda Rodrigues venceu, ontem, as eleições para a Ordem dos Psicólogos Portugueses, de acordo com os dados provisórios disponibilizados este sábado.

O psicólogo, que se candidatou com a lista B - "Mobilizar os Psicólogos" - conseguiu, assim, o seu segundo mandato.

A lista B obteve 3.732 votos, o que correspondeu a 58,42% do total de votos, nas eleições realizadas durante o dia de sexta-feira.

Além de Francisco Miranda Rodrigues foram eleitas Sofia Ramalho e Renata Benavente como vice-presidentes.

A direção conta ainda com Tiago Pereira, Cristina Pereira, Alexandra Antunes, Miguel Oliveira, Daniel Teixeira Coelho e Ana Isabel Lage Ferreira como vogais.

A lista A, liderada por Sónia Rodrigues, conseguiu 38,68% (2.471 votos).

Registaram-se, ainda, 174 votos em branco e 11 nulos.

Ainda segundo os dados provisórios, registou-se um aumento de 23% do número de votantes quando comparado com as últimas eleições realizadas em 2016.