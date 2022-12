Freguesias a repor são duas centenas no Parlamento

Maioria dos pedidos aprovados pelos autarcas entrou já na reta final do prazo legal e a lista ainda vai crescer. Adiamento de um ano espera por discussão.

As freguesias a repor em Portugal já são pelo menos duas centenas, a avaliar pelo número de pedidos que deram entrada no Parlamento. Mas a lista de 185 vai crescer. Face ao grande volume de documentos recebidos no final do prazo, o balanço ainda será atualizado em janeiro. Além disso, o Governo quer esperar pelas autárquicas de 2025 para concretizar o novo mapa e o projeto de lei do PCP para o adiamento de um ano ainda aguarda discussão.

Isaura Morais, presidente da comissão parlamentar da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, que decidiu criar um grupo de trabalho, adiantou ao JN que os 50 pedidos de há uma semana quase quadruplicaram.