Freguesias podem reverter fusão com 900 eleitores

Carla Sofia Luz Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo suaviza as regras e torna menos exigentes e mais abrangentes os critérios de desagregação de freguesias, mas fecha a porta à reversão generalizada da fusão decidida em 2013.

A nova versão do anteprojeto governamental permite que as autarquias com, pelo menos, 900 eleitores e uma área superior a 2% do município em que se inserem possam autonomizar-se. Se integrarem um território de baixa densidade, bastará ter 300 eleitores para propor a desagregação.

É uma das novidades do novo texto do regime jurídico de criação de freguesias, bem mais contido do que a proposta anterior no que toca à futura reorganização territorial do país. Depois das críticas das associações de municípios e de freguesias (ANMP e ANAFRE), o Governo deixa cair as normas que previam a agregação forçada das pequenas juntas em 10 anos.