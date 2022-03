Freguesias querem pôr fim a centenas de uniões forçadas

Ana Correia Costa Hoje às 10:36 Facebook

Twitter

Partilhar

De norte a sul do país, várias são as freguesias que querem desfazer os casamentos forçados pela "lei Relvas", que, negociada com a troika pelo Governo de Passos Coelho, impôs uniões e extinguiu perto de 1200 freguesias, de um total de 4259.

Com a lei que entrou em vigor no final de 2021 e permite reverter as agregações, a Associação Nacional de Freguesias (Anafre) estima que sejam repostas entre 400 e 500 freguesias.

"Há muitos processos a serem desenvolvidos, inclusive com municípios que estão a apoiar as freguesias. A nossa perceção é de que os municípios onde o processo em 2013 não foi pacífico estão a tomar posição de apoio à reversão", aponta o presidente da Anafre, Jorge Veloso, lembrando, contudo, que "há algumas uniões de freguesias que resultaram".