Freixo de Espada a Cinta com o maior número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes

JN/Agências Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Freixo de Espada a Cinta é o que regista o maior número de infeções com o novo coronavírus por 100 mil habitantes com 3.153 casos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A seguir ao concelho de Freixo de Espada a Cinta, os dados sobre taxa de incidência de casos acumulados nos últimos 14 dias divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da DGS indicam que outros quatro concelhos registaram mais de duas mil infeções por 100 mil habitantes no período de 12 a 25 de novembro: Lousada (2415), Guimarães (2293), Fafe (2151) e Vila Nova de Famalicão (2107).

No boletim anterior com dados referentes aos concelhos, divulgado a 23 de novembro e sobre o período de 6 a 19 de novembro, Portugal tinha nove concelhos com mais de duas mil infeções.

Sairam deste grupo os concelhos de Felgueiras que registou agora 1942 infeções, Paços de Ferreira (1985), Vizela (1937), Penafiel (1860) e Manteigas (1363).

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Portugal tem 220 concelhos com risco de contágio mais elevado por terem mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (mais sete em relação ao relatório anterior), um critério geral definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

No extremo oposto da tabela, sem registos de qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus, estão Vila Velha de Ródão, Portel, Alcoutim, Porto Santo (Madeira) e os concelhos açorianos de Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena e Vila do Corvo.

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 78 mortos relacionados com a covid-19 e 3262 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).