Frente Comum prevê fecho de escolas devido à greve desta sexta-feira

O líder da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública afirmou que a greve desta sexta-feira levará "seguramente" ao encerramento de várias escolas, a menos que haja "violação" do direito à paralisação. Ao JN, Sebastião Santana garantiu que, em virtude do atual "quadro de empobrecimento enorme", há trabalhadores que já não conseguem fazer face ao aumento do custo de vida.

"Esperamos um grande dia de greve", afirmou o coordenador da Frente Comum, prevendo uma adesão "transversal" a toda a Administração Pública. Sebastião Santana frisou que a paralisação "se vai notar mais" na educação, saúde e nos serviços que envolvam o atendimento ao público, como a Segurança Social, as Finanças ou as conservatórias. Também os serviços das autarquias (por exemplo, recolha de lixo) deverão ser afetados.

Questionado sobre se acredita que haverá escolas a encerrar, o líder sindical referiu: "Não só acredito como, se não houver violação do direito à greve, isso seguramente acontecerá". Na terça-feira, Sebastião Santana já tinha garantido, à Lusa, que a Frente Comum agirá "em conformidade" caso de esse direito seja, de algum modo, colocado em causa.

O líder sindical denuncia que os trabalhadores da Administração Pública estão "extremamente descontentes", não só com a "degradação" dos serviços públicos mas, também, com a "ausência de respostas" face ao aumento do custo de vida. "Os trabalhadores não conseguem fazer face às despesas habituais", garantiu.

Desafiando o JN a "encontrar um trabalhador do SNS contente", Sebastião Santana defendeu que essa insatisfação é "um excelente exemplo" do que se passa, em sentido mais lato, por toda a Administração Pública.

Aumentar salários e fixar preços

De modo a estancar e reverter a perda de poder de compra, o líder sindical reivindica um "aumento imediato dos salários", lamentando que o Governo recuse negociar mesmo perante o contínuo aumento da inflação. A fixação de preços e taxação de lucros extraordinários é outra medida defendida pela Frente Comum, que exige que o Executivo deixe de fazer "olhos cegos" aos ganhos recentes das grandes superfícies.

Outras das reivindicações da federação de sindicatos são a valorização das carreiras, a revogação do sistema de avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP) - que atrasa a progressão nas carreiras - e o reforço dos serviços públicos "em meios financeiros e humanos".

A Fenprof já fez saber que irá associar-se à greve desta sexta-feira. No sábado, a CGTP fará uma manifestação nacional, em Lisboa, pelo reforço dos salários e contra o aumento do custo de vida.