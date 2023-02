Frio e chuva: as recomendações da Proteção Civil à população

Francisco Miguel Pinto Hoje às 13:27 Facebook

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu, na quarta-feira, um aviso à população, para adotar comportamentos que minimizem o impacto do frio e da chuva, que regressam a Portugal

Em comunicado, a Proteção Civil refere que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto tempo frio e precipitação para os próximos dias, nomeadamente descida da temperatura com "mínimas abaixo da média para a época do ano", períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes na sexta-feira, podendo ser acompanhados de trovoada e granizo, vento e formação de geada no interior.

Está prevista também queda de neve acima dos 600/800 m nas regiões norte e centro e acima dos 800/1000 m na região sul na quinta-feira, descendo temporariamente para 400/600m a partir do final da tarde.

As autoridades chamam atenção para o piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, para a possibilidade de queda de ramos de árvores devido aos ventos fortes, e recomenda os cidadãos a terem cuidados redobrados com as crianças, idosos, pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo, de forma a evitarem a exposição prolongada ao frio usando "várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura ambiente" para manter o corpo quente.

Outras questões como, a prática de atividades relacionadas com o mar, como a "pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar" devem ser evitadas e é necessário "consultar a informação meteorológica e rodoviária sempre que as deslocações sejam mais prolongadas e/ou para locais fora das rotas de circulação usuais".

A Proteção Civil pede também para "estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança" e para acompanhar as recomendações da Direção-Geral da Saúde