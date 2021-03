Fronteiras abertas ainda não significam viagens de férias

Erika Nunes Hoje às 08:10 Facebook

António Costa foi claro na comunicação das medidas de desconfinamento que se iniciam na próxima semana: "Continua a vigorar o dever geral de confinamento enquanto durar o estado de emergência (31 de março) e, mesmo que este venha a não ser renovado, haverá o dever cívico de confinamento".

Para quem pensou que o anúncio de reabertura de fronteiras aéreas, marítimas e ferroviárias a partir de segunda-feira significava poder viajar, há novidades: as deslocações autorizadas continuam a ser apenas as essenciais e ainda há restrições nos voos. Pelo menos até às 23.59 horas de terça-feira, o despacho que regula o tráfego aéreo continua a interditar voos de e para o Brasil e o Reino Unido.

"O que o primeiro-ministro anunciou foi o fim da proibição das deslocações para fora do território continental por parte de cidadãos portugueses, pelo que está apenas em causa o levantamento do autoconfinamento dos portugueses previsto no Decreto N.º 3-D/2021", explicou ao JN fonte do Ministério da Administração Interna.