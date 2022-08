Fuga de motoristas TVDE para o Algarve faz subir preços em Lisboa e Porto

Os carros inscritos nas plataformas TVDE subiram 30% este verão, mas o aumento da procura é maior e chega aos 300% no Algarve. A migração de muitos dos 40 598 motoristas para Sul tem levado a um aumento das tarifas nas cidades de Lisboa e do Porto, onde chega a não haver carros e as tarifas dinâmicas - preços que sobem quando há mais procura e menos carros - têm permitido aos profissionais faturar mais. Cada vez mais motoristas são estrangeiros e o setor continua apreensivo porque, apesar do aumento da faturação, a rentabilidade ainda não chega à registada pré-pandemia.

Uber, Bolt e Free Now - as três principais plataformas TVDE a operar em Portugal - calculam que, até ao momento, haja mais 30% de veículos a operar. Mas o aumento da procura é muito superior, originando falta de serviço em alguns momentos. "Em Lisboa, a procura aumentou mais de 45%, no Porto mais de 80% e no Algarve cerca de 300%", revelou fonte da Free Now ao JN.

"O aumento médio da procura a nível nacional tem-se fixado à volta dos 30%", estima Nuno Inácio, da Bolt Portugal. Uma vez que os motoristas inscritos na plataforma não têm de pedir para mudar a zona de operação, a Bolt não tem registo de quantos migraram nesta altura para o Algarve.