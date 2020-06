Fumamos menos, mas arriscamos mais no consumo de álcool

Joana Amorim Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Consumo de tabaco desce mais nos jovens. Contudo, são os que ingerem seis ou mais bebidas numa só ocasião.

O mais recente Inquérito Nacional de Saúde, que analisa dados de 2019 e de 2014, traz boas e más notícias. Começando pelas primeiras, os portugueses estão a fumar menos, a beber menos bebidas alcoólicas, a deslocarem-se mais a pé e estão menos deprimidos. Contudo, e apesar de beber menos, a população arrisca mais no consumo de álcool (seis ou mais bebidas numa única ocasião). População essa mais obesa e mais sedentária. Pesados na balança, os portugueses estão hoje mais satisfeitos com a vida do que há cinco anos.

Tabaco

Consumo desce mais nos jovens

É na faixa etária dos 15-24 anos que se regista a maior quebra no consumo de tabaco, com 15,2 % dos jovens a fumarem, menos 6,1 pontos percentuais (p.p.) do que em 2014, revelam os dados ontem revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Segue-se o grupo dos 25-34 anos, o que mais fumadores congrega: 27,6% (-4,3 p.p.). Apenas nos 65-74, onde há menos fumadores, se verifica um ligeiríssimo aumento (+0,1p.p.). Numa ótica nacional, 17% dos portugueses são fumadores, contra 20% em 2014. De resto, o perfil mantém-se: os homens fumam o dobro das mulheres (23,9% para 10,9%).

Álcool

Bebe-se cada vez mais em excesso

Os dados relativos ao consumo do álcool apresentam uma dicotomia. De um lado, o consumo diário dos que assumem beber caiu 5 p.p., para os 29,6%. Do outro, 2,6 milhões de portugueses assumiram terem consumido seis ou mais bebidas alcoólicas pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. É o chamado consumo arriscado. Em 2019, 42,8% da população correu esse risco, contra 33,2% em 2014. Com os jovens em destaque: 58,5% fizeram-no (+12,8 p.p.), não se aplicando aqui qualquer diferença de género. O que não se verifica na média da população, em que o consumo excessivo nos homens é quase o dobro do das mulheres. De destacar, ainda, o facto de a faixa etária dos 35-44 anos ter registado a maior subida nos últimos cinco anos (+14,5 p.p.), com 52,1% a assumirem aquele comportamento.

Massa corporal

Obesidade já atinge 16,9% dos adultos

A população adulta (18 ou mais anos) com obesidade aumentou para os 16,9%, o que representa um crescimento de 2,2 p.p. face a 2014, sendo as mulheres mais afetadas do que os homens. Se incluirmos o excesso de peso , a proporção chega aos 53,6%. A faixa etária dos 55 aos 74 anos é a mais atingida, com valores acima dos 20%. Os dados do INE revelam ainda que, face a 2014, o aumento dos casos de excesso de peso foi pior nos homens e nos grupos etários mais jovens e mais idosos.

Atividade física

Deslocações a pé, mas menos exercício

Nos últimos cinco anos, mais meio milhão aderiu à prática de se deslocar diariamente a pé. Hoje, um terço da população fá-lo. Já a prática de exercício desportivo continua a não cativar quase dois terços da população. Da que resta, a prática semanal era inferior a duas horas. E ao contrário do que seria de esperar, não se alterou o número de pessoas que se desloca de bicicleta: 5,9%.