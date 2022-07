Funcionários dos registos mantêm greve e começa já esta segunda-feira

Rita Neves Costa Hoje às 21:45 Facebook

Os trabalhadores dos registos manifestam-se, esta segunda-feira, à porta das instalações do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), em Lisboa, e cumprem o primeiro dia de greve, devido ao que consideram ser um "sistema remuneratório inconstitucional", que não respeita "o princípio de "trabalho igual salário igual"", nas palavras do Sindicato Nacional dos Registos (SNR). Durante o mês de agosto, todas as segundas e sextas-feiras serão dias de greve.

Apesar das conversações com o Ministério da Justiça, que anunciou estar a "promover o contacto com os trabalhadores no terreno", o dirigente sindical Rui Rodrigues entende que ainda não é suficiente. "Não corresponde minimamente às nossas exigências. Por isso, mantivemos as negociações até ao último passo e ainda estamos em conversações".

Em causa está o sistema remuneratório dos trabalhadores do IRN que, nas palavras de Rui Rodrigues, é "assimétrico" desde 2000. "Não houve cuidado em corrigir as desigualdades na transição das velhas carreiras para as novas carreiras", afirma o dirigente sindical.