Fundação da Juventude abre estágios para alunos do Superior

Rui Abreu Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Fundação da Juventude tem neste momento aberto um Programa de Estágios para Jovens Estudantes do Ensino Superior em Empresas (PEJENE) com cerca de 300 vagas disponíveis. A inscrição está limitada às vagas existentes.

O prazo limite para a realização dos estágios é 31 de dezembro. Inicialmente, quando abriu a 25 de maio, o projeto tinha 388 vagas disponíveis, contudo mais de uma centen já foram preenchidas (à data de hoje estão 279 por preencher).

Os estágios são de curta duração (2-3 meses).As vagas estão disponíveis em Portugal Continental e ilhas. Contudo os distritos com mais vagas são Porto, Lisboa e Braga. Relativamente a áreas de estágio, as que permitem mais candidaturas são: Educação; Gestão e Marketing.

"O PEJENE tem protocolo com 226 empresas que acolhem os candidatos do programa", informou Susana Chaves, membro do departamento de gestão de projetos da Fundação Juventude, em declarações ao JN. Entre as quais se destacam o Grupo Sonae, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ciência Viva e Continental.

Uma das iniciativas promovidas pelo programa é a realização de workshops sobre temas ligados à empregabilidade: dicas para construção de um bom CV, orientações para preparação de uma entrevista, aconselhamento vocacional, entre outros.

Os estagiários vão receber mentoria para acompanhamento do processo de candidatura. Os candidatos terão oportunidade de acederem a simulação de entrevistas, ter aconselhamento personalizado e alargar a sua rede de contactos.

Esta é a 29º edição do PEJENE e já realizou mais de 8000 estágios a nível nacional.