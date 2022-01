Fundação do pulmão com consultas online

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 16:37 Facebook

A Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP) lançou a Clínica do Pulmão, plataforma online que permite fazer consultas de telemedicina. A clínica virtual faz a ponte entre médicos e utentes em Portugal e em países lusófonos.

De acordo com a FPP, o diagnóstico precoce e o acompanhamento dos doentes por via virtual serão um "importante contributo" na redução do impacto, no combate e na prevenção de doenças respiratórias graves e incapacitantes como o cancro do pulmão, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) ou a pneumonia.



A plataforma tem quatro categorias de consulta: pneumologia, oncologia, consulta do sono e cessação tabágica. Uma das vantagens é o acesso à consulta por parte de pessoas com mobilidade reduzida, que também têm um menor risco de exposição a doenças e infeções. As teleconsultas podem ser adaptadas a diferentes situações, evitam a deslocação do utente e permitem a telemonitorização regular por parte dos profissionais de saúde.

Foi no contexto da pandemia que a FPP decidiu criar esta plataforma. "Tal como aconteceu com outros serviços, que habituaram os consumidores a encomendar refeições ou a fazer compras online, também a prática clínica pode ser complementada com teleconsultas, quando não houver necessidade de presença física.", explica José Alves, presidente da FPP.

Cessação tabágica

Numa primeira fase, 30 médicos pneumologistas estarão disponíveis para consultas virtuais individuais. Para os profissionais envolvidos no projeto, também há mais-valias, desde a redução da exposição a doenças e infeções até à rentabilização do tempo - passa a haver mais tempo para cada paciente, uma vez que se rentabiliza o tempo perdido nas deslocações.

"Não pretendemos com este projeto substituir totalmente os encontros presenciais, mas sim complementá-los. Sempre que a consulta não envolver contacto físico, como é o caso da avaliação de exames, acompanhamento de situações, follow up de paciente, prescrição de exames e medicamentos, a prática da consulta virtual pode ser uma alternativa", afirma José Alves, explicando que estas consultas podem ser individuais ou em grupo, se considerarmos as consultas de cessação tabágica.

Quanto ao pagamento, o presidente da fundação, informou o JN que existirão doentes que não pagarão uma vez que não têm meios para o poder fazer. Estes doentes são definidos por instituições, como as câmaras municipais, e a fundação encarrega-se de lhes conceder consultas.

A plataforma também está disponível em inglês e encontra-se em funcionamento desde o dia 6 de dezembro do ano passado em www.clinicadopulmao.pt.