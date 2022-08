Fundação Francisco Manuel dos Santos tem novo presidente

Leonardo Pereira Hoje às 18:32 Facebook

Gonçalo Saraiva Matias assume a presidência do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sucedendo a Jaime Gama, que esteve seis anos no cargo. O antigo presidente passará a fazer parte do Conselho de Curadores. O novo presidente está na fundação desde 2018, onde "tem feito um percurso notável", lê-se em comunicado. Desde a sua entrada, Gonçalo Saraiva Matias foi membro do Conselho de Administração, da Comissão Executiva e diretor de estudos.

Gonçalo Saraiva Matias admite ter adquirido enormes conhecimentos com a presidência de Jaime Gama: "Os anos que vivi na Fundação Francisco Manuel dos Santos, sob a liderança do senhor Dr. Jaime Gama, foram de uma enorme riqueza e aquisição de conhecimento. É, por isso, com um enorme sentido de responsabilidade que assumo agora a Presidência de uma instituição que admiro muito e cujo propósito é contribuir para um país mais informado e esclarecido", afirma.

Para além das funções exercidas na instituição, é também professor na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e consultor para os assuntos jurídicos e constitucionais da Casa Civil da Presidência da República. Também foi diretor da Católica Global School of Law.

Já Jaime Gama irá fazer parte do Conselho de Curadores. O conselho admite que o trabalho desenvolvido pelo antigo dirigente "foi de extraordinária qualidade" e que fez com que o conhecimento e os debates gerados pela fundação "chegassem a públicos cada vez mais vastos".

José Soares dos Santos, presidente do Conselho de Curadores, aponta que "a fundação é hoje uma verdadeira instituição independente ao serviço da democracia e da liberdade de Portugal e dos Portugueses. Foi um grande privilégio contar com a visão, experiência e cultura do Senhor Dr. Jaime Gama".